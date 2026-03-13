"Lega punto fermo nel centrodestra in difficoltà", Di Benedetto: "Lavoro per territorio attira interesse"

All'iniziativa di inizio settimana così come al momento della presentazione ufficiale della stessa Di Benedetto in casa Lega, non sono mancate tante presenze di centrodestra. Il consigliere preannuncia nuove adesioni, a breve

Gela. A inizio settimana, per presentare alcuni interventi istituzionali in tema di agricoltura, in città è arrivato l'assessore regionale Luca Sammartino, oramai da tempo tra i principali riferimenti della Lega in Sicilia. Il partito del ministro Matteo Salvini, sul fronte locale, ha propri esponenti, a cominciare dal civico consesso, con il consigliere Antonella Di Benedetto. Ci sono poi i dirigenti provinciali, con il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio che coordina il gruppo e il primo cittadino di Niscemi Massimiliano Conti, che è tra le figure di spicco in quest'area. "Io penso che in un panorama piuttosto complesso per il centrodestra sul territorio, la Lega possa essere una prospettiva importante. La presenza dell'assessore regionale Luca Sammartino è sinonimo di vicinanza alla città - dice il consigliere Di Benedetto - nei prossimi mesi, il partito locale avrà nuove adesioni, anche di esponenti che hanno esperienza politica, e di professionisti, che hanno voglia di dare una mano alla città". Di Benedetto, dal capitolo agricoltura a quello, atavico, del porto, non dà priorità alla collocazione partitica. "A me, interessa lavorare per la città - aggiunge - l'adesione alla Lega, tra le altre cose, mi permette di avere tanti riferimenti in Regione e non solo. Il lavoro è sempre finalizzato a dare un sostegno concreto alla città. Mi sono spesso messa a disposizione dell'amministrazione, nonostante la mia collocazione all'opposizione". All'iniziativa di inizio settimana così come al momento della presentazione ufficiale della stessa Di Benedetto in casa Lega, non sono mancate tante presenze di centrodestra. "Il nostro è un progetto che interessa perché guarda ai territori", precisa il consigliere. In città, la Lega non ha ancora una struttura effettiva ne' un preciso organigramma. In aula consiliare, è Di Benedetto a rappresentare il partito. "L'uscita dal consiglio dell'ingegnere Cosentino? È una perdita importante per tutto il centrodestra - conclude il consigliere - le sentenze, come è giusto che sia, vanno rispettate. Senza l'ingegnere Cosentino non ci sarà quel supporto tecnico e politico che è stata capace di assicurare nel periodo di attività in aula".