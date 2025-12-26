"Lega opposizione alla giunta, importante adesione Di Benedetto", Alabiso: "Contatti con altri consiglieri"

"Il sì al bilancio e ad altri atti, utili per la città, non significa sostenere l'amministrazione comunale ma lavorare, appunto, per l'interesse della collettività", dice Alabiso

Gela. Nel centrodestra locale, quello della Lega, in questi mesi, è stato un ruolo piuttosto fuori dagli schemi, almeno in parte. I salviniani, che inizialmente non avevano rappresentanza consiliare, hanno ottenuto l'adesione del consigliere comunale Antonella Di Benedetto ma non hanno preso parte alla prima riunione del tavolo d'area, indetta negli scorsi mesi e alla quale il partito, anche per ragioni di “scuderia”, non ha partecipato, in attesa di chiarimenti nei rapporti con gli alleati, su più livelli. “Noi siamo certamente opposizione alla giunta del sindaco Terenziano Di Stefano – dice l'ex consigliere comunale leghista Emanuele Alabiso che mantiene un ruolo nella struttura del partito – è stata importante l'adesione del consigliere Di Benedetto. Le ultime scelte consiliari? Sul bilancio e sugli altri atti che la Lega ha votato, è giusto che la decisione sia spettata al nostro consigliere, che sicuramente, più di chiunque altro, ha il polso della situazione. Il sì al bilancio e ad altri atti, utili per la città, non significa sostenere l'amministrazione comunale ma lavorare, appunto, per l'interesse della collettività”. I leghisti, in città, non hanno un'organizzazione interna vera e propria. Probabilmente, se la daranno nei prossimi mesi. “Il riferimento sul territorio rimane il commissario Leonardo Burgio, che sta lavorando bene – sottolinea Alabiso – per ora, il partito va avanti anche senza un'organizzazione strutturata in città. Valuteremo nel prosieguo”. Negli scorsi mesi, diversi esponenti locali sono stati avvicinati al partito del ministro Matteo Salvini. C'è stata l'adesione ufficiale del consigliere Di Benedetto mentre in prospettiva regionali sembrano piuttosto quotate le possibilità di candidatura, sotto le insegne della Lega, sia dello stesso Burgio sia del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. I salviniani non direbbero di no a possibili nuove adesioni. “Stiamo discutendo, all'assise civica, con altri consiglieri comunali”, sottolinea infine Alabiso.