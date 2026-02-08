L’Ecorigen dà il via al girone di ritorno con una vittoria: San Lucido rimontato 3-1
Sale a trentadue punti in classifica la formazione guidata da Dario Messana.
A cura di Giovanni Indovina
08 febbraio 2026 20:49
Gela. L’Ecorigen rimonta il Volley San Lucido ed inaugura la seconda metà del campionato di Serie B2 con una vittoria per 3-1. La compagine calabrese approccia nel migliore dei modi la sfida ma riesce ad imporsi solo nella prima frazione della sfida per 23-25, salvo poi subire la reazione delle locali. 25-14 e 25-22 i punteggi dei parziali centrali vinti con merito dalla Nuova Città di Gela. Nel quarto set, poi, le ragazze di Messana completano la rimonta e mettono in cassaforte tre punti importanti che danno morale in ottica playoff.