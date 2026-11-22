SERIE B MASCHILE L'Ecoplast Volley risorge dalle ceneri: arriva la prima vittoria in Serie B

27-25, 22-25, 28-30 e 20-25 i punteggi dei quattro parziali dell'incontro, terminato sul risultato finale di 3-1 in favore dei gelesi.

Gela. L'Ecoplast Volley brinda alla prima vittoria del suo campionato di Serie B, condito finora solo da sconfitte. Sul campo del Fiumefreddo Catania, i rossoneri centrano i primi tre punti della loro stagione con una rimonta da urlo: 27-25, 22-25, 28-30 e 20-25 i punteggi dei quattro parziali dell'incontro, terminato sul risultato finale di 3-1 in favore dei gelesi.

Sandro Caci e compagni salgono, così facendo, a sei punti in classifica. La vittoria nella tana etnea dà morale agli uomini di Nicola Ferro, chiamati adesso ad ampliare la striscia di successi con l'obiettivio di tirarsi fuori dalle sabbie mobili del riquadro di destra nel più breve tempo possibile.