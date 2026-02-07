L’Ecoplast regola il Giavì Pedara: nel mirino la sfida d’alta quota a Giarre
Esulta per altri tre punti l’Ecoplast Volley, che supera il Giavì Pedara con l’ennesimo 3-0 del proprio campionato.
A cura di Giovanni Indovina
07 febbraio 2026 21:38
Gela. Esulta per altri tre punti l’Ecoplast Volley, che supera il Giavì Pedara con l’ennesimo 3-0 del proprio campionato. 25-18, 25-14 e 25-20 i punteggi dei tre set della sfida andata in scena oggi al PalaLivatino che ha visto brindare, ancora una volta, l’organico di Luciano Zappalà.
Successo che permette ai rossoneri di presentarsi a Giarre con la giusta carica, in attesa di una sfida che permetterebbe a Caci e compagni di estendere il divario dalla principale contendente alla vetta del girone B.