L’Ecoplast non sa perdere: i rossoneri superano la Don Orione e conquistano la finale di Coppa

Ennesimo tris stagionale per i rossoneri, che dinanzi ad una buona cornice di pubblico non deludono le aspettative e si aggiudicano il confronto con la formazione palermitana per 3-0.

Gela. L’Ecoplast Volley stacca il pass per la finale di Coppa Sicilia trafiggendo anche la Don Orione Capacense, vice capolista del girone A. Altro tris per i rossoneri, che dinanzi ad una buona cornice di pubblico non deludono le aspettative e si aggiudicano il confronto con la formazione palermitana per 3-0. Nel primo set regna l’equilibrio, ma a vincere il testa a testa è un’ottima Ecoplast, che la spunta per 25-21. Nel secondo parziale il sestetto ospite subisce il contraccolpo psicologico dopo un buon avvio di gara ma si arrende dinanzi ai locali, che raddoppiano con un autorevole 25-17. Nel terzo set Caci e compagni rischiano qualcosina dilapidando un ampio vantaggio a propria disposizione nella seconda metà del parziale. I palermitani, però, non riescono ugualmente a raggiungere l’Ecoplast, che mette i puntini sulle i superando gli avversari per 25-22 e calando definitivamente il tris. I ragazzi di Luciano Zappalà conquistano l’accesso alla finale contro Giarre che si disputerà nel mese di aprile. Nel prossimo weekend, intanto, i rossoneri scenderanno nuovamente in campo per difendere il primato del girone B del campionato di Serie C.