L’eccellenza dei conservatori italiani in concerto al Teatro Massimo di Palermo

A guidare questa compagine d'eccellenza è Diego Ceretta, direttore principale dell'Orchestra della Toscana dal 2023.

PALERMO (ITALPRESS) – Un palcoscenico per le migliori promesse della musica colta italiana. Domenica 22 marzo alle 20:30 il Teatro Massimo ospita l’Orchestra Nazionale dei Conservatori diretta da Diego Ceretta, con la partecipazione del solista Elia Cecino al pianoforte. Il concerto, nato come progetto del Ministero dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina, celebra la missione dei conservatori italiani nel valorizzare i migliori talenti emergenti.

L’Orchestra Nazionale dei Conservatori, con un organico che varia dai 30 ai 90 elementi, rappresenta infatti l’apice del sistema della formazione musicale italiana: i suoi componenti sono scelti attraverso severe audizioni nazionali (le ultime tenutesi presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) che coinvolgono solo gli studenti più brillanti di tutto il Paese. Il programma musicale, nel segno della giovinezza, affida ai giovani interpreti delle composizioni che raccontano le loro esperienze..

In apertura è il Concerto n. 2 op. 102 di Dmitrij Šostakovic, scritto per il figlio Maxim, come pezzo da eseguire, in occasione dell’esame di pianoforte al Conservatorio di Mosca, nel giorno del suo diciannovesimo compleanno. Una partitura vitale e sbarazzina che rifugge l’accademismo per farsi “documento di famiglia”: dai temi spigliati dei fiati nel primo movimento allo struggente carattere notturno dell’Andante, fino all’ironia del finale. Qui Šostakovic inserisce scherzosamente citazioni dai celebri (e temuti) esercizi tecnici di Hanon, trasformando le fatiche del diploma in un momento di spensierato virtuosismo.

La seconda parte del concerto sarà dedicata a uno dei capolavori del XX secolo: il balletto Romeo e Giulietta di Sergej Prokofiev proposto attraverso una selezione che intreccia brani dalle Suite n. 1 e n. 2 del balletto. Narrando il tragico destino dei due innamorati, Prokofiev evidenzia con la strumentazione il contrasto tra la musica di grande leggerezza dei due giovani adolescenti e la pesantezza del mondo che li circonda. Dalla prepotenza sonora degli ottoni in Montecchi e Capuleti alla delicatezza eterea de La giovane Giulietta, fino allo strazio finale di Romeo presso la tomba di Giulietta, l’orchestra diventa lo specchio di una purezza destinata a essere schiacciata da conflitti e rivalità.

A guidare questa compagine d’eccellenza è Diego Ceretta, direttore principale dell’Orchestra della Toscana dal 2023. Considerato uno dei talenti più lucidi della sua generazione, Ceretta porta al Teatro Massimo l’esperienza maturata come assistente di maestri quali Daniele Gatti e Fabio Luisi e sui podi di istituzioni prestigiose come il Maggio Musicale Fiorentino, il Festival Verdi e l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Al suo fianco, il pianista Elia Cecino (classe 2001), primo italiano a vincere il prestigioso Concorso Iturbi di València. Cecino, che ha già calcato palchi internazionali come la Merkin Hall di New York e il Palau de la Música di Barcellona, è reduce dai successi ai concorsi di New Orleans e Tel Aviv. Acclamato dalla critica per le sue recenti incisioni brahmsiane, affronterà il virtuosismo e l’ironia della partitura con la maturità e la freschezza che lo hanno reso uno dei solisti più richiesti della nuova scena concertistica.

– Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo –

(ITALPRESS).