"Le Grazie del jazz", serata omaggio a Ornella Vanoni

È questo lo scenario di “Le Grazie del Jazz”, l'appuntamento in programma venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 19.00, a Casa Grazia

Gela. Un tramonto tra i filari, il ritmo avvolgente della Bossa Nova e i profumi del vino. È questo lo scenario di “Le Grazie del Jazz”, l'appuntamento in programma venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 19.00, a Casa Grazia, omaggio alla grande musica d'autore italiana. Protagonista della serata sarà Ornella Vanoni, la "Signora della musica italiana", celebrata attraverso le parole di Sergio Bardotti, tra i più importanti autori, produttori e parolieri della musica leggera italiana, vincitore del Premio Tenco nel 1983. Un'esperienza multisensoriale che unirà musica, vino e paesaggio, accompagnata dalla splendida voce di Loredana Melodia e da un ensemble di musicisti composto da Joe Pisto (chitarra e voce), Alessandro Lo Chiano (tromba e filicorno) e Ninni Simonelli (percussioni). La famiglia Brunetti apre le porte della tenuta per un'esperienza di gusto e convivialità. Un calice di vino, sfiziosi stuzzichini e il tramonto sulla Riserva Naturale del Lago Biviere accompagneranno una serata immersa nella quiete di un luogo unico, dove i vigneti incontrano il più grande lago salato costiero della Sicilia. "La nostra cantina è un luogo da vivere in tanti modi – afferma Maria Grazia Di Francesco Brunetti, CEO dell'azienda e Donna del Vino Sicilia. – Per questa serata abbiamo scelto di mettere insieme, vino, musica e paesaggio, tre elementi che raccontano la nostra identità. Sarà un'occasione per condividere il piacere dello stare insieme in un'atmosfera rilassata e accogliente". In quest’atmosfera intima e suggestiva, Loredana Melodia, vincitrice nel 2005 del concorso di canto e improvvisazione jazz dell'Arts Symposia di Spoleto, diretto da Michele Hendricks con il Renato Chicco Trio, accompagnerà il pubblico nelle atmosfere rilassate dei brani tratti dall'album La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, realizzato nel 1976 da Ornella Vanoni insieme a Vinícius de Moraes e Toquinho, con i testi di Sergio Bardotti. Da L'appuntamento a Senza paura, fino a Senza fine, solo per citare alcuni dei brani più amati, il concerto ripercorrerà un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana. Un disco che non è soltanto un album, ma il racconto di un modo di vivere e di intendere l'amore, la musica e la libertà.