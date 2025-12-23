Lavori tangenziale, "saranno attivati allacci idrici e fognari per la zona"
Le attività preliminari sono in corso
A cura di Rosario Cauchi
23 dicembre 2025 10:40
Gela. L'avvio dei lavori per la nuova tangenziale, le cui attività preliminari sono in corso, soprattutto nel punto logistico di via Butera, apre ulteriori possibilità per i residenti della zona e per le aziende presenti. "Mi è stato garantito - dice il consigliere comunale del Pd Gaetano Orlando - che verranno attivati sia allacci idrici sia fognari. In diverse aree della zona del cantiere, infatti, non c'è alcun allaccio. È uno sviluppo importante che si lega ai lavori strategici della tangenziale". In questo modo, l'azienda che ha ottenuto l'appalto per l'infrastruttura viaria effettuerà interventi collaterali per dare servizi di base a residenti e aziende.