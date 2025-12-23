Lavori tangenziale, "saranno attivati allacci idrici e fognari per la zona"

Le attività preliminari sono in corso

Gela. L'avvio dei lavori per la nuova tangenziale, le cui attività preliminari sono in corso, soprattutto nel punto logistico di via Butera, apre ulteriori possibilità per i residenti della zona e per le aziende presenti. "Mi è stato garantito - dice il consigliere comunale del Pd Gaetano Orlando - che verranno attivati sia allacci idrici sia fognari. In diverse aree della zona del cantiere, infatti, non c'è alcun allaccio. È uno sviluppo importante che si lega ai lavori strategici della tangenziale". In questo modo, l'azienda che ha ottenuto l'appalto per l'infrastruttura viaria effettuerà interventi collaterali per dare servizi di base a residenti e aziende.