Lavori sp8 Gela-Butera, Provincia chiude conferenza servizi: arriva approvazione progetto

Butera. Le condizioni dell'arteria stradale sono quasi emergenziali ormai da anni e di recente dalla Cgil è stata rilanciata la richiesta di un avvio, in tempi stretti, dei lavori per la sp8 Gela-Butera. Lo scorso ottobre, venne annunciata la consegna dei cantieri che, allo stato, non sono ancora partiti. Gli uffici della Provincia di Caltanissetta, competenti in materia, hanno rilasciato, in settimana, l'atto che certifica la conclusione della conferenza di servizi e l'approvazione in via amministrativa del progetto di manutenzione e messa in sicurezza, finanziato per un totale di poco superiore a un milione trecentomila euro. La sp8 è una delle poche vie di collegamento per il Comune di Butera rispetto ai centri limitrofi, compresa la città di Gela.