Lavori sostituzione rete idrica in città, consorzio rivendica pagamenti: ci sarà giudizio

I lavori furono finanziati con fondi regionali e affidati al consorzio

Gela. Pagamenti che non sarebbero stati completati e interessi, per un totale di circa trecentomila euro. A richiederli è il consorzio che si occupò, in passato, di lavori di sostituzione della rete idrica vetusta, in città. L'azione giudiziaria che è stata avviata ha condotto alla chiamata in causa di Caltaqua, azienda di ambito che a sua volta ha disposto una chiamata in causa di terzi, ritenendo che gli obblighi di pagamento ricadano in capo all'Ato Cl6 in liquidazione, all'Ati e alla Regione. L'Assemblea territoriale idrica, guidata dal presidente Terenziano Di Stefano, ha autorizzato la costituzione in giudizio per opporsi alle richieste. E' stato dato mandato a un legale che procederà in tal senso. I lavori furono finanziati con fondi regionali e affidati al consorzio Integra.