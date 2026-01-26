Lavori "Presti", interdetta tribuna: misura per consentire gli interventi di copertura

Non ci sono restrizioni, invece, per le altre aree dello stadio comunale

Gela. I lavori nello stadio "Presti", finanziati con fondi Pnrr, per una generale riqualificazione e la collocazione della copertura della tribuna, sono stati affidati e il cantiere sta per prendere il via. Il sindaco Terenziano Di Stefano, dando seguito a misure necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità, ha emesso un'ordinanza con la quale dispone l'interdizione dell'uso della tribuna dell'impianto sportivo. Una misura che sarà mantenuta fino al termine degli interventi per la collocazione della copertura. Non è possibile, infatti, far convivere l'eventuale presenza di pubblico, per i match calcistici, con i lavori in essere. Quella della tribuna è un'area di lavoro a tutti gli effetti. Non ci sono restrizioni, invece, per le altre aree dello stadio comunale.