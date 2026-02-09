Lavori lungomare, sopralluogo nel cantiere: "Operai arrivati si riparte in questi giorni"

I lavori dovranno riprendere da subito anche per evitare conseguenze per il finanziamento ottenuto nella "finestra" del programma "Rigenerazione urbana"

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano, come abbiamo riportato, aveva dato l'aut aut al consorzio aggiudicatario dei lavori per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. Oggi, era fissata la deadline. Questa mattina, è stato condotto un sopralluogo nel cantiere, partito mesi fa ma poi progressivamente fermato. Una prima azienda ha lasciato i lavori. Il consorzio ha provveduto, dopo un lungo tira e molla, a individuare una nuova impresa. Gli operai, questa mattina, sono arrivati sul posto. "C'è stato un sopralluogo oggi - dice l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio che ha partecipato - sono arrivati gli operai per il nuovo accantieramento e per la pulizia. Si riparte in questi giorni anche se le condizioni meteo non aiutano per nulla". L'amministrazione comunale, fino a oggi, ha evitato di intraprendere la strada della revoca dell'appalto, che determinerebbe lungaggini ulteriori. I lavori dovranno però riprendere da subito anche per evitare conseguenze per il finanziamento ottenuto nella "finestra" del programma "Rigenerazione urbana".