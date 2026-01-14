"Lavori consortile sono stati garantiti", Fava: "Ci sono requisiti per finanziare ampliamento rete fognaria Manfria"

Non è da escludere che nei prossimi giorni possa esserci un nuova trasferta palermitana, così da prendere materialmente visione di ciò che stanno sviluppando gli uffici preposti

Gela. La ripresa del cantiere per il raddoppio del sistema di depurazione consortile, il secondo stralcio della rete fognaria di Manfria e le compensazioni minerarie. Sono tutte voci di un dialogo a distanza tra Palazzo di Città e gli uffici regionali. Sul finire dello scorso anno, una delegazione dem ha ottenuto piena rassicurazione dai dirigenti regionali, soprattutto circa la continuità per i lavori del depuratore consortile, nell'area del sito locale di Eni. Sono fermi da anni. L'assessore Giuseppe Fava sta monitorando il rispetto degli impegni. Non è da escludere che nei prossimi giorni possa esserci un nuova trasferta palermitana, così da prendere materialmente visione di ciò che stanno sviluppando gli uffici preposti. “Sulla ripresa dei cantieri per il raddoppio del depuratore consortile è già stato assicurato che non ci saranno altri stop – sottolinea Fava – i fondi ulteriori ci sono e si trattava solo di garantire continuità nella squadra tecnica che se ne occupa”. L'assessore, nelle scorse settimane, ha avuto incontri in Regione, insieme al consigliere comunale del Pd Antonio Cuvato e all'ex parlamentare Ars Lillo Speziale. L'amministrazione comunale vuole comunque condurre verifiche ulteriori, pure alla voce delle compensazioni minerarie, per le attività estrattive che ricadono in territorio locale, e sul secondo stralcio della rete fognaria di Manfria, i cui lavori (almeno per il primo stralcio) dovrebbero partire in questo periodo. “Per ciò che concerne l'estensione dei lavori della rete fognaria di Manfria – conclude Fava – c'è un progetto già in graduatoria per i finanziamenti. Pensiamo di avere tutti i requisiti per collocarci in posizione utile e ottenere fondi decisivi per ampliare la rete fognaria alle aree limitrofe a Manfria”.