Lavoratori sosta, sit-in al parcheggio Arena: "Migliorare nostre condizioni e quelle del servizio"

La mobilitazione nasce dalle numerose problematiche segnalate dalle lavoratrici e dai lavoratori assunti nel gennaio 2023 dalla società Eco Parking

Gela. Si è svolto questa mattina, presso il parcheggio Arena, un sit-in organizzato insieme ai lavoratori della società Eco Parking, alla presenza del segretario generale della Filcams Cgil Caltanissetta, Luca Pulici, e del segretario confederale della Cgil Caltanissetta, Nuccio Corallo. La mobilitazione nasce dalle numerose problematiche segnalate dalle lavoratrici e dai lavoratori assunti nel gennaio 2023 dalla società Eco Parking, che chiedono maggiore attenzione sulle proprie condizioni di lavoro e sul rispetto delle norme in materia di sicurezza e di applicazione contrattuale. Tra le principali criticità segnalate dai lavoratori vi è anche lo svolgimento delle attività di pulizia del Parcheggio Arena dagli stessi oltre, i quali assunti con qualifica di addeddi alla sosta svolgono mansioni di addetti alla pulizia di tutto il parcheggio Arena, tra l'altro in pessime condizioni. Le maestranze non hanno scarpe antinfortunistiche, vestiario estivo o invernale, la ditta non garantire be l'incolumità del personale, infatti il parcheggio è quasi tutto al buio e in condizioni fatiscenti, non vi sono estintori, non c'è sicurezza, i lavoratori si sentono abbandonati dalla propria azienda. "Noi mettiamo in risalto che il contratto collettivo applicato ai lavoratori non è maggiormente rappresentativo, Cisal Terziario, il quale penalizza fortemente i lavoratori, senza 14sima, con la paga base inferiore al contratto maggiormente rappresentativo, tutto ciò con la colpevole distrazione dalla scorsa amministrazione comunale. Particolare preoccupazione viene espressa in merito alla sicurezza sul luogo di lavoro. I lavoratori segnalano problematiche relative all'impianto antincendio e la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle mansioni. Viene inoltre segnalata la questione del vestiario da lavoro, che, secondo quanto riferito dai dipendenti, sarebbe stato consegnato soltanto al momento dell'assunzione, senza successivi rinnovi o sostituzioni. Un altro punto sul quale la Filcams Cgil intende fare chiarezza riguarda il contratto applicato ai lavoratori, che secondo quanto riferito dagli stessi dipendenti sarebbe un contratto Cisal. Sappiamo che Ghelas Multiservizi sarebbe pronta a subentrare alla Eco Parking e pare che abbia tutta la documentazione pronta, si dovrebbe portare l'atto in consiglio comunale, sarebbe un toccasana per tutti, porterebbe economie alle casse della Ghelas Multiservizi e dignità alle maestranze. All'amministrazione comunale, sempre sensibile alla vertenza, chiediamo di vigilare su tutte le anomalie nel parcheggio Arena e di accelerare tutte le procedure tecnico burocratiche per agevolare l'internalizzazione del servizio con annesse le maestranze. Con il sit-in di oggi abbiamo voluto essere al fianco dei lavoratori e dare voce alle loro segnalazioni – dicono Luca Pulici e Nuccio Corallo - le problematiche evidenziate riguardano aspetti che meritano attenzione, in particolare per quanto concerne la sicurezza, i Dpi, il vestiario e le mansioni svolte. Chiediamo che venga fatta chiarezza e che ai lavoratori siano garantite condizioni di lavoro dignitose e sicure, nel pieno rispetto delle norme e del contratto applicabile. La Filcams Cgil Caltanissetta continuerà a seguire la vertenza e a raccogliere le segnalazioni dei lavoratori, valutando tutte le iniziative necessarie nelle sedi competenti a tutela dei dipendenti".