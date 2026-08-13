Lavoratori Rmi, Alario (Ugl): "Amministrazione comunale dia il via libera ai pagamenti"

Ritardi nei pagamenti destinati agli Rmi

Gela. “E' necessario sbloccare le somme in favore dei lavoratori Rmi che sono impegnati in servizi per conto del Comune di Gela. Gli uffici municipali devono procedere con celerità. Non si può più attendere”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario sollecita lo sblocco delle somme necessarie. “Sono stanziamenti che arrivano dalla Regione – aggiunge – e non si capisce come mai gli uffici comunali tardano a rilasciare gli ordini di pagamento. Parliamo di ammontari veramente molto limitati e nonostante questo i lavoratori si trovano costretti ad aspettare. Sono lavoratori come gli altri e con una propria dignità. Invitiamo la burocrazia comunale e l'amministrazione a procedere prima possibile. In casom contrario, metteremo in atto ogni iniziativa utile per rendere pubblico un disagio enorme che pesa sugli operatori Rmi”.