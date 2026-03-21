Laura Pirovano vince gara e Coppa di discesa

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) - Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa 2025/2026. La 28enne di Trento non sbaglia a Kvitfjell, difende il primato in classifica di specialità suEmma Aich...

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) - Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa 2025/2026. La 28enne di Trento non sbaglia a Kvitfjell, difende il primato in classifica di specialità su

Emma Aicher e mette la ciliegina sulla torta vincendo l'ultima

discesa stagionale. L'azzurra ferma il cronometro sul tempo di

1'30"85 e precede di 0"15 la statunitense Breezy Johnson. Terza la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0"25) seguita dall'austriaca

Ariane Radeler (+0"29) e da Aicher, quinta a 0"37 da Pirovano. La

Coppa del mondo di discesa resta in Italia dopo il trionfo di

Federica Brignone nel 2025. Italia che si conferma padona della

velocità: negli ultimi sei anni sono stati cinque i successi del

tricolore nella Coppa di discesa (Goggia 2021-2023, Brignone 2025, Pirovano 2026), l'austriaca Cornelia Huetter nel 2024 è stata l'unica in grado di inserirsi nel dominio azzurro.

"Non so cosa dire. Sapevo che la gara sarebbe stata difficile e non mi sentivo neanche così bene. Sono rimasta sorpresa quando ho visto la luce verde ed è tutto incredibile quello che è successo. Devo ancora realizzare tutto". "Ci siamo congratulate con lei perchè non era semplice vincere oggi. E' riuscita a fare una discesa pulita e ha meritato la coppa. Aicher l'anno scorso aveva vinto qui ed era un'avversaria temibile", i complimenti di Sofia Goggia, nona a 0"81. Domani toccherà proprio alla bergamasca, che si giocherà la Coppa di superG con Alice Robinson: dovrà difendere 63 punti di vantaggio sulla neozelandese.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).