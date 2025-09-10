Minacce e maltrattamenti anche alla madre, misura per un 50enne: trasferito in una Cta

L'attività di indagine a suo carico va avanti. La madre sarebbe stata minacciata anche con un coltello

Gela. E' accusato di maltrattamenti a danno della madre e di altri familiari che vivono insieme a lui. Per un cinquantenne, disoccupato, è scattata la misura di sicurezza, con il trasferimento in una Cta. Questa mattina, si è presentato davanti al gip del tribunale per l'interrogatorio di garanzia. Ha fornito la propria versione dei fatti, assistito dal legale Angelo Cafà. Stando alle contestazioni, avrebbe anche minacciato la madre, impugnando un coltello. Presenterebbe disturbi mentali. L'attività di indagine a suo carico va avanti. Attualmente, è stato allontanato dall'abitazione. E' stata la madre, temendo che potesse diventare ancora più pericoloso, a segnalare quanto stava accadendo.