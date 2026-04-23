"L'Attesa dell'alba", a Mazzarino la presentazione del romanzo di Caringella

La presentazione dell'ultimo lavoro di Caringella

Mazzarino. “L'Attesa dell'alba”, ultimo romanzo di Francesco Caringella, sarà presentato venerdì 24 aprile, a Mazzarino, presso l'auditorium della chiesa S.Ignazio di Loyola. Il dibattito, in presenza dell'autore, sarà animato dalla professoressa Patrizia Borsellino, docente ordinario di filosofia del diritto e bioetica presso l'Università statale Milano-Bicocca e presidente del comitato per l'etica del fine vita; da don Antonino Sapuppo, preside dello studio teologico San Paolo, professore ordinario di bioetica presso il dipartimento scienza del farmaco e della salute dell'Università di Catania; da don Massimiliano Terrasi, psicologo e psicoterapeuta. Introduce e modera, l'avvocato Giuseppe Paci. Francesco Caringella, già commissario di polizia e magistrato penale a Milano durante l’inchiesta “Mani Pulite”, è attualmente presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato. È stato capo dell'Ufficio legislativo presso il Ministero per le Politiche Comunitarie (2001-2002), nonché esperto giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2003).Autore di numerose pubblicazioni su tutte le principali riviste giuridiche, è direttore scientifico della Riviste Urbanistica e Appalti (Ipsoa), Dike Giuridica e componente di numerosi comitati scientifici. Per Mondadori ha pubblicato “La corruzione spuzza”. Tutti gli effetti sulla nostra vita quotidiana della malattia che rischia di uccidere l’Italia” (2017), “10 lezioni sulla giustizia per cittadini curiosi e perplessi” (2017), “La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese” (2018). È anche l’autore di “Non sono un assassino” (Newton Compton, 2015), da cui è stato tratto l’omonimo film con Riccardo Scamarcio, e di due gialli procedurali con protagonista il giudice Virginia Della Valle, “Oltre ogni ragionevole dubbio” e “La migliore bugia”, entrambi editi nel “Giallo Mondadori".