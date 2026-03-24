L'atletica Gela protagonista della 31° maratona di Roma

Ilva Ciccarelli si è classificata 33esima nella categoria SF 60

Gela. Una rappresentanza di 5 atleti della società Atletica Gela ha preso parte alla 31 esima edizione della maratona di Roma quest' anno con un edizione da record con 36000 iscritti. Accanto agli ormai veterani coniugi Rino e Tiziana Infuso alla loro ennesima maratona corsa assieme, alla sempre verde Ilva Ciccarelli, che si è classificata 33esima nella categoria SF 60, si sono aggiunti Carmelo Cafà e Angelo Rinelli che hanno corso la loro prima maratona e come dei veri gladiatori nelle terra dei gladiatori hanno portato a termine la gara nonostante i guai fisici e i crampi che hanno messo alla prova la tenacia e la determinazione dei due nostri atleti. Vincenzo Giambusso ha partecipato alla mezza maratona di Madrid che nonostante i guai muscolari accorsi durante la gara è riuscito a portare a termine la gara. Domenica prossima riprende il gran Prix di mezze maratone Sicilia con la mezza della Concordia che si corre ad Agrigento e che vede ben nove nostri atleti ai Nasti di partenza.