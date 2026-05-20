L’Aston Villa vince l’Europa League contro il Friburgo, Emery 5° titolo

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - L'Aston Villa rispetta i pronostici e trionfa nella notte di Istanbul. Sono Tielemans, Buendia e Rogers a mettere la firma sul 3-0 ai danni del Friburgo e a consegnare...

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - L'Aston Villa rispetta i pronostici e trionfa nella notte di Istanbul. Sono Tielemans, Buendia e Rogers a mettere la firma sul 3-0 ai danni del Friburgo e a consegnare il trofeo a Unai Emery, al quinto successo personale in questa competizione con tre club diversi. Dopo tre minuti, Rogers conclude dalla distanza ma Atubolu è pronto e devia in tuffo. Al 10' è ancora Rogers a provarci dal limite con un bel destro a giro che esce di poco alla sinistra del portiere. I tedeschi mettono la testa avanti e al 17', sugli sviluppi di calcio piazzato, Hòfler calcia con il mancino da buona posizione ma la palla termina a lato. La partita si sblocca al 41' in favore dei Villans. Rogers riceve palla sulla sinistra e scodella un pallone al centro sul quale si avventa Tielemans, il quale impatta alla grande con un destro al volo che infila Atubolu per l'1-0. La formazione britannica insiste e allo scadere del recupero trova il raddoppio. Buendia prende palla sul limite destro dell'area e disegna una parabola meravigliosa con il mancino che si infila sotto l'incrocio lontano. Si va al riposo sul 2-0. Il dominio della squadra di Birmingham prosegue nella ripresa e al 13' arriva il tris. Buendia lavora un bel pallone sulla sinistra e mette un rasoterra sul primo palo sul quale piomba Rogers, che sigla un gol da vero rapinatore d'area di rigore. Alla mezz'ora, Buendia grazie Atubolu da due passi al termine di una pregevole azione tutta di prima, rifinita da un assist al bacio di Tielemans per il compagno. Il resto della partita è pura accademia e il risultato non cambierà più. Al fischio finale, gli inglesi possono festeggiare insieme ai propri tifosi la conquista della prima Europa League della loro storia, a 44 anni di distanza dalla storica Coppa dei Campioni vinta ai danni del Bayern Monaco. Per Emery sono ora cinque i trionfi su sei finali disputate in questa manifestazione.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).