L'assessore regionale Faraoni in ospedale, verifiche con il management

L'assessore in ospedale per confrontarsi con il management

Gela. In un periodo caratterizzato da nuove emergenze nel presidio ospedaliero di Caposoprano, questa mattina, in maniera piuttosto informale, è arrivato l'assessore regionale Daniela Faraoni. Anche a Palermo, nelle stanze del governo Schifani, le acque sono abbastanza agitata. Faraoni ha avuto un confronto con il management del presidio ospedaliero. Personale sempre ridotto rispetto alle esigenze, reparti che non ingranano, un pronto soccorso che non riesce a fare fronte alla mole di utenza e opere in forte ritardo, come nel caso della casa di comunità, sono tutti punti deboli non solo del nosocomio ma più in generale del sistema sanitario cittadino mentre sul nuovo ospedale, rientrante nei progetti Fsc, è calata una coltre di silenzio, anzitutto istituzionale. Faraoni, già lo scorso anno, è stata al centro di svariate polemiche per via della rete ospedaliera regionale, ancora una volta piuttosto severa con il Vittorio Emanuele, destinato alla perdita di posti letto anche se il ministero ha per ora stoppato l'approvazione definitiva.