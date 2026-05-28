L’Asp di Palermo porta la prevenzione a teatro con “Generazione Salute in Scena”

PALERMO (ITALPRESS) – Giovani e prevenzione, due mondi distanti per troppo tempo che adesso dialogano con un linguaggio comune e condiviso. Grazie all’iniziativa “Generazione Salute in Scena” l’ASP di Palermo ha portato al Teatro Al Massimo centinaia di s

PALERMO (ITALPRESS) – Giovani e prevenzione, due mondi distanti per troppo tempo che adesso dialogano con un linguaggio comune e condiviso. Grazie all’iniziativa “Generazione Salute in Scena” l’ASP di Palermo ha portato al Teatro Al Massimo centinaia di studenti degli Istituti Secondari di II grado per una mattinata dedicata alla prevenzione, vista con gli occhi della musica, dello spettacolo e della comicità. Spesso affrontato come un tabù impossibile da sfatare, negli anni il tema della prevenzione in senso lato ha toccato con difficoltà il cuore e la sensibilità dei giovani. Confronto e sensibilizzazione aperta sono stati infatti i punti focali dell’organizzazione di “Generazione Salute in Scena”, con l’ASP che, all’esterno del teatro, ha anche allestito due camper sanitari dedicati ai test gratuiti e anonimi per HIV, Epatite C e Sifilide, oltre che alla vaccinazione anti Papilloma Virus. Obiettivo principale dell’iniziativa quello di rendere la prevenzione una scelta concreta e consapevole per i giovani, favorendone il dibattito grazie alla presenza di artisti del mondo dello spettacolo e del panorama social odierno come Lello Analfino, Ivan Fiore, Valentino Pizzuto, Ale Rubino e Lupetto, con l’intervento di Ernesto Maria Ponte a chiudere la giornata. Ad aprire i lavori le parole del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha sottolineato non solo l’importanza della prevenzione ma anche la giusta informazione e comunicazione a riguardo: “Un incontro che reputo molto importante perchè afferma un principio essenziale che è quello della consapevolezza dei rischi per la salute attraverso l’informazione. Essere informati significa sviluppare conoscenza, nozioni e informazioni, le quali è bene che provengano da soggetti e istituzioni qualificate. Tutti noi e specialmente voi giovani – ha ribadito Lagalla riferendosi agli studenti presenti – siete figli dell’epoca contemporanea, riteniamo che assolvere a un’informazione leggendo più o meno superficialmente le notizie sui social possa in qualche modo costituire una verità. Ma spesso la verità è molto più complessa di quell’informazione superficiale e immediata, per quanto utile, che possiamo reperire attraverso i nostri smartphone e quindi dalla rete. Ciascuno di noi finchè è sano non crede esista la malattia e che questa possa sempre colpire qualcun altro. In realtà spesso coinvolge noi stessi, le nostre famiglie, amici e persone a cui vogliamo bene, ed è lì che comincia un dramma. Prevenire significa far sì che la malattia possa non svilupparsi, quindi essere scoperta in una fase talmente precoce da poter essere debellata in una fase iniziale”. E’ intervenuto anche il Direttore Generale dell’ASP, Alberto Firenze, che ha spiegato come l’iniziativa faccia parte di un programma che riveda “l’approccio complessivo di un’azienda come l’ASP che ha nella propria mission parlare di prevenzione primaria e secondaria”. “Stiamo provando – ha detto ancora Firenze – a cambiare il paradigma, intercettando l’attenzione dei giovani perchè saranno loro poi a tramandare e passare il testimone ad altri”. “Un’iniziativa geniale dell’ASP, perchè è la prima volta che in Sicilia un’azienda sanitaria convoca i ragazzi per vaccinazioni e screening – ha commentato Gigi Scalzo, Dirigente Generale Dasoe -. Rivolgo un appello ai giovani perchè la vaccinazione per prevenire l’HPV è una cosa fondamentale, quindi sia ragazzi che ragazze devono accedere a queste procedure”.

Secondo Lello Analfino “il lavoro dei medici è molto importante ma tutti noi dobbiamo essere più accorti nel fare prevenzione, dai più piccoli ai più grandi. Io porto dentro di me la storia drammatica di un mio amico che a trent’anni ha perso la vita per un problema cardiaco, questo perchè non si faceva prevenzione e si sottovalutava la minaccia. E’ importante sin da piccoli fare prevenzione e stare attenti a ciò che portiamo in dote a livello genetico. Per me è un piacere dialogare con i giovani, ed è attraverso un linguaggio che mette insieme due generazioni differenti che cerco di mandare dei messaggi positivi”.

– foto xi6/Italpress –

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