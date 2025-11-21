"Lasciare Una Buona Idea? Non mi interessa il gossip politico", Cascio: "Concentrata sul lavoro avviato"

Il caso Giorrannello ha aperto varchi a molteplici voci ma Cascio blocca sul nascere possibili ricostruzioni alternative

Gela. Non ci tiene ad entrare nel bailamme delle strategie meramente politiche e dei passaggi di simbolo. Il consigliere civico Floriana Cascio, presidente della commissione sanità e ambiente, al suo primo mandato all'assemblea cittadina, non seguirà la scia di un suo ormai ex compagno di gruppo , Massimiliano Giorrannello. “Aderire al Movimento cinquestelle? Non sono stata contattata dall'onorevole Di Paola e comunque non mi interessa il gossip politico – spiega Cascio – sono un consigliere di “Una Buona Idea” e non ho intenzione di aderire ad altri movimenti o partiti. Il mio unico interesse va al lavoro che stiamo portando avanti, anche per l'approvazione del fondamentale bilancio stabilmente riequilibrato”. Il caso Giorrannello ha aperto varchi a molteplici voci ma Cascio blocca sul nascere possibili ricostruzioni alternative. “Devo dire che l'attività istituzionale che stiamo conducendo va avanti nonostante le difficoltà causate dal dissesto – aggiunge – stiamo per definire la convenzione con “Plastic free” perché crediamo molto in un'idea diversa di città e di tutela ambientale. Insieme al sindaco Di Stefano stiamo sviluppando altre iniziative, che verranno ufficializzate nel prosieguo. In commissione, stiamo approfondendo le tante mancanze del sistema sanitario cittadino e dati gli scarsi riscontri da Asp, vogliamo aprire un canale di dialogo diretto con l'assessorato regionale, a partire della grave situazione dei pazienti diabetici, privi di servizi. Ancora, ci stiamo occupando di un nuovo regolamento per il verde pubblico e monitoriamo il capitolo dei cimiteri”. Il consigliere infine non intende prendere posizione sugli ultimi accadimenti ma conferma che la sua collocazione non cambierà. “Non giudico le scelte degli altri – conclude – ognuno deve autodeterminarsi, sulla base delle proprie valutazioni. Io sono un consigliere comunale di “Una Buona Idea” e non guardo ad altro”.

In foto il consigliere civico Floriana Cascio