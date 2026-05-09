L'arte sociale di Iudice al festival "Parola per parola": le sue opere riprese da "The Artbook"

Iudice ha inaugurato il festival letterario di Belpasso ed è stato oggetto, con la sua opera, di un approfondimento giornalistico

Gela. Si è aperta con grande partecipazione la terza edizione del festival letterario "Parola per parola", inaugurata, a Belpasso, in provincia di Catania, dal maestro gelese Giovanni Iudice, durante “Vedo dunque vivo”, un dialogo con il giornalista Daniele Lo Porto. A tagliare il nastro è stato proprio Iudice, accompagnando il pubblico dentro la sua “arte sociale”: un’arte che racconta la vita vera, la quotidianità, le persone, restituendo sulla tela emozioni, fragilità e umanità. Una sala colma di studenti, insegnanti e appassionati ha seguito con attenzione e coinvolgimento il confronto, intervenendo con riflessioni e domande che hanno reso l’incontro ancora più vivo e partecipato. Attraverso proiezioni video, l’artista ha raccontato il suo stile, il percorso delle sue opere e l’evoluzione della sua ricerca artistica fino ai lavori di oggi, affascinando ed emozionando i presenti con uno sguardo autentico sul reale. L'opera di Iudice continua a far maturare tanto interesse, anche tra gli addetti ai lavori. L'artista gelese è stato al centro, con le sue opere, di un approfondimento giornalistico, condotto da Federico Rui, per la rivista d'arte "The Artbook". "Ci indigniamo. Condividiamo. Poi passiamo oltre. È il ritmo del nostro tempo: tutto scorre, anche ciò che dovrebbe fermarci. La pittura di Giovanni Iudice fa l’opposto: rallenta, trattiene, costringe lo sguardo a restare. E in quel silenzio succede qualcosa: i “numeri” tornano a essere persone e i “temi” tornano a essere vite. Forse è questo che l’arte può ancora fare: disturbare l’indifferenza", così scrive Rui.