L'arte del giovane Luca Greco, una sua opera per il festival internazionale del teatro classico: premiato in Comune

una delle sue creazioni è stata scelta per accompagnare la locandina ufficiale del festival internazionale del teatro classico dei giovani, che si tiene a Palazzolo Acreide

11 settembre 2025 14:11
Gela
Attualità
Gela. Il giovanissimo artista gelese Luca Greco premiato in aula consiliare dall’assessore alla Cultura, Peppe Di Cristina, e dal presidente del consiglio comunale Paola GIudice. Benchè giovanissimo ha già ottenuto diversi riconoscimenti in Sicilia per le sue opere creative e una delle sue creazioni è stata scelta per accompagnare la locandina ufficiale del festival internazionale del teatro classico dei giovani, che si tiene a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Studente del liceo Artistico Majorana, Luca Greco è tra i protagonisti dei murales Uè.

