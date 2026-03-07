L’amore per la Sicilia nel libro di Requirez presentato al liceo Eschilo
Tra gli obiettivi dell’incontro la valorizzazione dell’identità siciliana e la volontà di evidenziare come la Sicila è stata anche un territorio ricco dove uomini e donne di successo hanno deciso di investire con risorse e idee.
Gela. I Florio e l’amore per la Sicilia sono i punti di partenza dell’incontro avvenuto nell’auditorium del liceo Eschilo dove gli studenti del ginnasio hanno avuto la possibilità di confrontarsi con Salvatore Requirez, autore del libro “Ignazio Florio, il leone di Palermo”
L’incontro con l’autore chiude un’ attività progettuale portata avanti dagli studenti più giovani del liceo gelese che attraverso la lettura del libro hanno imparato a vedere la propria terra natia sotto un nuovo punto di vista.
