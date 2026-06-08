L'amministrazione comunale ha incontrato l'insegnante Lacagnina: "Sua scelta di alto valore morale"

A nome del sindaco Terenziano Di Stefano e di tutta l’amministrazione comunale è stato consegnato un riconoscimento, anteprima di un encomio solenne

Gela. Questa mattina gli assessori all’istruzione, Peppe Di Cristina, e ai servizi sociali, Valeria Caci, hanno consegnato un riconoscimento simbolico a Samanta Lacagnina, l’insegnante di sostegno che non ha tentennato un istante per stare vicino al suo alunno, che doveva subire un delicato intervento chirurgico a Rimini. La maestra insegna all’Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela diretto dalla dirigente scolastica Viviana Aldisio. La docente ha usato le ferie che aveva a disposizione per stargli vicino, partecipato in parte alle spese sanitarie e ha organizzato lo spostamento della famiglia, che ha raggiunto Rimini fino al giorno dell’intervento. A nome del sindaco Terenziano Di Stefano e di tutta l’amministrazione comunale è stato consegnato un riconoscimento, anteprima di un encomio solenne che sarà formalizzato in aula consiliare. La storia viene indicata come un esempio concreto di inclusione, al di là dei contratti di lavoro e di ogni dovere come docente.