L'alterco e poi la rissa, quattro assolti: ci fu un ferito accoltellato

Gela. In quella colluttazione ci fu anche una coltellata che portò lo scorso anno alla condanna del pastore Pasquale Trubia, ritenuto responsabile di averla inferta a un rivale. Una vicenda, che ha avuto un ulteriore sviluppo processuale. Sono stati assolti, a conclusione del dibattimento, sia il ferito raggiunto dalla lama del coltello, Giuseppe Gangi, sia altri tre imputati, Giuseppe Trubia, Gaetano Incorvaia e Giuseppe Arizzi. Sono difesi dagli avvocati Francesco Enia e Cristina Alfieri. Al termine del dibattimento a loro carico, non sono stati individuati elementi certi per ritenerli coinvolti nella rissa che venne scatenata, pare a causa di dissidi per un precedente alterco stradale. Un gruppo si recò a richiedere spiegazioni e in quel caso, Pasquale Trubia avrebbe usato la lama del coltello. Gangi fu ferito e ora è stato assolto dall'accusa di rissa insieme agli altri tre imputati. La condanna a sei mesi, solo per il possesso di un bastone, è stata disposta per Giuseppe Trubia. La procura, rispetto proprio alla rissa, a seguito dell'assenza di riscontri certi, ha concluso indicando l'assoluzione.