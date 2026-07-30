L’Aeroporto di Catania riceve il premio “One to Watch” per la VIP Lounge “Angelo D’Arrigo”

Introdotto come nuova categoria nell'ambito dei Priority Pass Excellence Awards 2026, il premio "One to Watch" viene assegnato esclusivamente sulla base delle valutazioni e delle recensioni dei membri Priority Pass

CATANIA (ITALPRESS) – SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso guidata da Nico Torrisi, ha ricevuto il prestigioso premio “One to Watch” per la VIP Lounge “Angelo D’Arrigo” dell’Aeroporto di Catania, un riconoscimento che celebra le lounge aeroportuali che si sono distinte nei precedenti 12 mesi per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. Inaugurata ad aprile 2025 e completamente rinnovata, la Lounge si estende su oltre 400 metri quadrati e dispone di circa 200 posti a sedere.

Progettata per offrire un’esperienza di viaggio confortevole e funzionale, mette a disposizione dei passeggeri aree relax, spazi di lavoro con Wi-Fi ad alta velocità e un’offerta food dedicata. L’accesso è riservato ai titolari di carte premium e convenzioni attive, con possibilità di acquisto dell’ingresso giornaliero direttamente in loco.

Introdotto come nuova categoria nell’ambito dei Priority Pass Excellence Awards 2026, il premio “One to Watch” viene assegnato esclusivamente sulla base delle valutazioni e delle recensioni dei membri Priority Pass, che sono state oltre 702 mila. Questo riconoscimento, si legge in una nota, è il risultato degli eccellenti riscontri ricevuti dai passeggeri che hanno portato la valutazione complessiva della lounge a un punteggio medio di 4,2, con un aumento di 1,71 punti.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che valorizza il percorso intrapreso con la nuova Lounge e conferma il nostro impegno nel rafforzare l’offerta aeroportuale. Puntiamo su infrastrutture che migliorino concretamente l’esperienza dei passeggeri e rendano lo scalo sempre più competitivo e attrattivo. Questo spazio è stato pensato per rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più attenta a comfort, efficienza e qualità dei servizi. È un segnale chiaro della nostra visione di crescita e modernizzazione continua”, hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC.

– Foto ufficio stampa SAC –

(ITALPRESS).