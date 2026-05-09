Ladro arrestato dopo il tentato colpo in via Venezia, Di Stefano: "Lo Stato c'è"

Le parole del sindaco dopo l'arresto per il tentato furto in una parruchieria

Gela. L'arresto di un giovane, accusato del tentato furto a una parrucchieria di via Venezia, per il sindaco Terenziano Di Stefano è la giusta risposta che lo Stato dà dopo giorni di forte preoccupazione. "Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale, un sentito ringraziamento agli agenti della polizia di Stato per l’importante operazione che ha portato all’individuazione e alla consegna alla giustizia del malvivente responsabile dell’assalto ai danni di una parrucchieria via Venezia. Un intervento rapido ed efficace che dimostra, ancora una volta, la presenza costante e determinata delle forze dell’ordine sul nostro territorio. Al momento non è ancora chiaro se il soggetto fermato sia responsabile anche delle altre spaccate verificatesi in città nei giorni scorsi, ma l’azione messa in campo rappresenta un segnale forte e concreto per tutta la comunità. A Gela lo Stato c’è. Ci sono le forze dell’ordine, c’è la Prefettura, c’è la procura della Repubblica: le istituzioni sono presenti e operano in sinergia per garantire sicurezza, legalità e tutela dei nostri cittadini e dei nostri commercianti. A tutti loro va il nostro plauso e il nostro pieno sostegno. Allo stesso tempo, come istituzioni e come cittadini, non dobbiamo mai abbassare la guardia. È fondamentale denunciare prontamente, senza alcuna paura, ogni atto criminale. Solo attraverso la collaborazione tra cittadini e istituzioni possiamo rafforzare il presidio di legalità e difendere il tessuto economico e sociale della nostra città. Nel giorno in cui ricordiamo l’uccisione di Peppino Impastato, il nostro grido di libertà deve essere ancora più forte. La memoria si traduce in impegno quotidiano contro ogni forma di illegalità. Gela merita di essere conosciuta per la sua forza, per la sua dignità e per la volontà di riscatto della sua comunità. Continueremo a lavorare con determinazione affinché sicurezza, legalità e sviluppo siano le fondamenta del rilancio della nostra città", ha detto il primo cittadino.