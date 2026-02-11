L'Acrobatic Group guadagna 7 ori e 4 argenti ai Campionati Regionali Silver
La società gelese ha portato in pedana ben 80 ginnaste, suddivise in 15 squadre, conquistando un medagliere di assoluto prestigio
Gela. Un weekend ricco di emozioni e grandi soddisfazioni per l’Asd Acrobatic Group di Gela, protagonista ai Campionati Regionali Silver di federazione disputati a Ragusa. La società gelese ha portato in pedana ben 80 ginnaste, suddivise in 15 squadre, conquistando un medagliere di assoluto prestigio: 7 medaglie d’oro e 4 d’argento, risultati che hanno riempito d’orgoglio i tecnici Marina di Bartolo, Marco Cuvato e Lorezo Zisa, atlete e famiglie.
Una prova di forza e compattezza per l’associazione, che continua a crescere numericamente e qualitativamente, confermandosi una realtà solida nel panorama regionale della ginnastica. Tante le bambine al loro primo debutto in federazione, capaci di affrontare la gara con determinazione e grinta, ripagando tutto il lavoro svolto in palestra negli ultimi mesi.
Le squadre medaglia d’oro
A salire sul gradino più alto del podio sono state:
• LA Avanzato (Allieve): Celeste Sciacca, Paola Condorelli, Sarah Morana, Sofia Biundo.
• LA3 Avanzato (Junior-Senior): Matilde Nobile, Chanel Giannone, Gloria Giarratana.
• LB3 Base (Junior-Senior): Alisya Fiderio, Chanel Gallo, Gloria Barbarino, Erika Santoro.
• LB3 Avanzato (Allieve): Maria Vittoria Sciascia, Martina Caci, Michelle Cirignotta, Gabriella Nalbone, Giorgia Giardino, Chiara Cuvato.
• LB Avanzato (Allieve): Clarissa Dierna, Giorgia Cassarà, Dayana Bonvissuto, Nicole Cremona.
• LC3 Base (Allieve): Giulia Pausata, Maria Paola Granvillano, Eliana Scerra, Ludovica Vella, Maria Voddo.
• LC3 Avanzato (Junior/Senior): Roberta Di Forte, Giulia Federico, Sofia Li Pomi, Marta Pecorella.
Sette ori che testimoniano la preparazione tecnica e la grande sintonia tra le ginnaste in pedana.
Le squadre medaglia d’argento
Ottimi piazzamenti anche per le formazioni che hanno conquistato la medaglia d’argento:
• LA3 Avanzato (Allieve): Malika Di Mattia, Alice Palumbo, Carlotta Lautorisi, Giulia Famà.
• LB3 Base (Allieve): Amira Zarba, Gaia Cocchiara, Alice Pollicino, Carlotta Rinzivillo, Martina Romito, Beatrice Cartina.
• LB3 Avanzato (Junior-Senior): Maria Vittoria Aber, Ginevra Caci, Matilde Capobianco, Amalia Italiano, Serena Casciana, Carlotta Emmanuello.
• LC3 Avanzato (Junior-Senior): Lara Flores, Chiara Caci, Carlotta Zuppardo, Giorgia Aliotta.
Quattro argenti che confermano l’elevato livello tecnico raggiunto dall’intero gruppo.
Gli altri piazzamenti
Buoni risultati anche per le altre squadre in gara:
• 4° posto – LA Avanzato: Maria Vittoria Spataro, Beatrice Izzia, Emily Consiglio, Giorgia Cavallo.
• 5° posto – LA3 Avanzato: Ludovica Maganuco, Illary Randazzo, Giulia Casciana, Karol Giannone.
• 8° posto – LB Base: Maria Vittoria Pizzardi, Giorgia Zisa, Charline Caci, Marta Lo Bartolo.
• 14° posto – LA3 Base: Marta Astuti, Greta Samà, Alisia Giarrizzo, Beatrice Cassarino.
Piazzamenti che, al di là della classifica, rappresentano importanti esperienze di crescita sportiva e personale per tutte le atlete coinvolte.
Il Campionato Regionale Silver è solo una delle tante tappe di un calendario federale particolarmente intenso. L’Asd Acrobatic Group sarà infatti impegnata nelle prossime settimane sia nei campionati a squadra sia nelle prove individuali, con diverse competizioni in programma nelle tappe siciliane.
L’entusiasmo e i risultati ottenuti a Ragusa rappresentano un importante stimolo per continuare a lavorare con impegno e passione. La società gelese torna a casa con un bottino importante e con la consapevolezza di aver costruito un gruppo unito, competitivo e pronto ad affrontare le prossime sfide in pedana.