"Lacagnina esempio delle virtù dei docenti", Di Cristina: "Giusto renderle omaggio"

L'assessore con delega alla scuola, Peppe Di Cristina, ritorna sulla scelta dell'insegnante dell'istituto “Verga” che ha usato giorni di ferie per stare accanto a un suo alunno

Gela. “L'insegnante Samanta Lacagnina è la dimostrazione del valore e delle virtù dell'intera classe docente italiana, nonostante le tante difficoltà che affronta quotidianamente”. L'assessore con delega alla scuola, Peppe Di Cristina, ritorna sulla scelta dell'insegnante dell'istituto “Verga” che ha usato giorni di ferie per stare accanto a un suo alunno che doveva affrontare un delicato intervento chirurgico, in una struttura specialistica di Rimini, in Emilia-Romagna. “Ha dimostrato virtù che le rendono onore e che non possono essere sottaciute – aggiunge Di Cristina – sicuramente, l'intera amministrazione comunale le renderà omaggio e siamo vicini anche al suo alunno. L'insegnante ha dimostrato che quello imbastito quotidianamente nelle attività didattiche non è solo un rapporto formale ma affonda le proprie radici nel coinvolgimento umano verso alunni che si trovano davanti il proprio futuro”.