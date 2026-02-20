La villa comunale chiude per manutenzione e restyling: da lunedì via ai lavori

I lavori con le compensazioni dovute da Eni Plenitude

Gela. L’amministrazione comunale e il rup Santi Nicoletti informano la cittadinanza che, a partire da lunedì 23 febbraio, avranno inizio i lavori di riqualificazione delle aree verdi della villa comunale, secondo il cronoprogramma previsto della durata stimata di circa otto mesi. Gli interventi, già appaltati, consentiranno un’importante opera di rigenerazione e valorizzazione del principale polmone verde cittadino, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio più sicuro, moderno, fruibile e pienamente riqualificato sotto il profilo ambientale e paesaggistico. I lavori saranno realizzati nell’ambito delle misure di compensazione connesse alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, promosse da Eni Plenitude, e rappresentano un investimento significativo a beneficio diretto della collettività. Per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e garantire la corretta esecuzione degli interventi, la villa comunale sarà completamente chiusa e interdetta al pubblico per tutta la durata dei lavori. L’amministrazione comunale è consapevole dei disagi temporanei che tale chiusura potrà arrecare ai cittadini, ma sottolinea come l’intervento sia fondamentale per migliorare in maniera strutturale uno dei luoghi più importanti di aggregazione sociale della città. Si invita pertanto la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni di interdizione dell’area, certi che al termine dei lavori la città potrà beneficiare di uno spazio completamente rinnovato e più accogliente.