La VA del Commerciale si ritrova 40 anni dopo il diploma: “Come se il tempo non fosse mai passato”

Gela. Quarant’anni dopo il diploma, la classe VA dell’Istituto Tecnico Commerciale di Gela (anno scolastico 1980/1985) si è riunita ieri sera per festeggiare un traguardo importante, all’insegna della memoria, dell’affetto e della stessa allegria che li accompagnava sui banchi di scuola.



All’incontro ha partecipato anche il loro storico docente di diritto ed economia Giuseppe Nicoletti, che ha condiviso con emozione i ricordi di quegli anni. Presenti all’appello Agata Blanca, Concetta Di Stefano, Nuccia Federico, Concetta Giorrannello, Maria Liardo, Ornella Mallo, Adriana Mancino, Antonio Russotto, Sebastiano Sciascia e Grazia Tilaro. Insieme hanno rievocato aneddoti scolastici, complicità giovanili e i volti dei compagni che oggi vivono lontano o che, per vari motivi, non hanno potuto essere presenti.

Per questa classe, il tempo sembra essersi fermato. Da anni, infatti, il gruppo mantiene viva la tradizione di rivedersi ogni estate, approfittando del ritorno in città di chi vive altrove per motivi di lavoro. Un appuntamento che si rinnova puntualmente e che conferma un legame forte, autentico, capace di resistere al tempo e alle distanze.

Un ritrovo che è molto più di una semplice rimpatriata: è un ritorno alle origini, alla spensieratezza dell’adolescenza, a un’amicizia che continua a raccontare la bellezza di una generazione cresciuta insieme.