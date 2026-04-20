La tribuna stampa del "Presti" intitolata a Totò Sauna: consiglio compatto

L'importanza dello sport e di una vera educazione civica sono stati pilastri nella vita di Sauna

Gela. Un consiglio comunale compatto, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione, ha approvato la mozione che impegna l'amministrazione comunale a intitolare la tribuna stampa dello stadio "Presti" a Salvatore Sauna. Totò, come tutti lo conoscevano, oltre ad aver prestato servizio nel corpo della polizia municipale, aveva dedicato una delle sue passioni più sentite al calcio e alla cronaca sportiva. Ha lasciato un segno indelebile nella storia sportiva e calcistica cittadina. La mozione, con primo firmatario il pentastellato Massimiliano Giorrannello, ha ottenuto il pieno assenso del consiglio. Sauna è stato ricordato in tutti gli interventi dei consiglieri e degli assessori. Una passione vera la sua. Il consigliere Antonella Di Benedetto ha anche proposto, con atto successivo, di intitolare a Sauna il comando di polizia municipale di via Ossidiana. L'importanza dello sport e di una vera educazione civica sono stati pilastri nella vita di Sauna.