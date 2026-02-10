"La tribuna stampa del Presti in memoria di Totò Sauna", presentata mozione

L'iniziativa è del consigliere Massimiliano Giorrannello

Gela. Salvatore Sauna, per tutti Totò, oltre ad aver prestato servizio con la divisa della polizia municipale, per tutta la sua vita, fino a prima della sua prematura morte, ha dedicato tanta passione allo sport e soprattutto al calcio, che ha commentato: la sua voce e le sue telecronache dei match del Gela calcio sono rimaste impresse nella memoria collettiva degli sportivi della città. Il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello ha presentato una mozione con la quale impegna l'amministrazione comunale a intitolare proprio a Sauna la tribuna stampa dello stadio "Presti". Una richiesta volta principalmente a far risaltare ancora di più ciò che Sauna ha lasciato a tutti gli appassionati, nel suo lavoro anche con i giovani. "La mozione è depositata presso la presidenza del consiglio comunale e tutti i consiglieri possono sottoscriverla. Ringrazio il signor Li Puma che ha avanzato questo tipo di proposta, coinvolgendo direttamente la famiglia Sauna", dice Giorrannello.