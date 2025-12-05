La siciliana Rob è la vincitrice di X Factor 2025

Secondo classificato eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro; sul podio anche Delia, della squadra di Jake La Furia.

ROMA (ITALPRESS) – Rob, della squadra di Paola Iezzi, trionfa nella notte della finalissima di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Secondo classificato eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro; sul podio anche Delia, della squadra di Jake La Furia. Quarto in classifica PierC, della squadra di Francesco Gabbani. La proclamazione è avvenuta – in diretta su Sky e in streaming su NOW, e anche in chiaro su TV8 – al termine dell’ultimo atto dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

A vincere è quindi Roberta Scandurra, 20 anni, di Trecastagni (Catania), studentessa, colei che è stata definita l'”underdog” di questa edizione. Rob è una cantautrice che ama sperimentare attraverso i suoi brani autobiografici, ispirandosi al genere del pop-punk. Nel 2022 aveva vinto il Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the year”: qui alcuni professori del college le avevano assegnato una borsa di studio grazie alla quale, a giugno 2023, ha potuto frequentare un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston. Settimana dopo settimana, seguendo i consigli della sua giudice Paola, ha dominato il palco di X Factor 2025 con il suo pop-punk: ha proposto e riletto in questa chiave brani come “Call Me” di Blondie, “Driver License” di Olivia Rodrigo vers. JXDN, “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs, “You Oughta Know” di Alanis Morissette, “Ti sento” dei Matia Bazar, “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, “Bring Me to Life” degli Evanescence, “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, “Decode” dei Paramore. Il suo inedito si chiama “Cento ragazze”.

