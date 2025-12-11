La scrittrice Silvana Grasso cittadina onoraria, "intellettuale coraggiosa"

È ufficiale la cittadinanza onoraria con il sì del civico consesso

Gela. Dopo la giunta anche il consiglio comunale ha deliberato la cittadinanza onoraria in favore della scrittrice Silvana Grasso. L'assise civica, con il consigliere Maria Grazia Fasciana, ha ricordato la sua figura di "intellettuale coraggiosa". "Una voce necessaria", ha proseguito l'esponente del Pd, che così come il capogruppo Gaetano Orlando, ha sostenuto il provvedimento, passato con il sì di tutti i presenti, maggioranza e opposizione.