La Russa ricorda Guccini “Ha accompagnato con la sua musica intere generazioni”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi fa piacere ricordare la commossapartecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini, che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni interegenerazioni di giovan...

ROMA (ITALPRESS) - "Mi fa piacere ricordare la commossa

partecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini, che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere

generazioni di giovani. E io che ho rispettato, ma non condiviso,

alcune sue idee di tipo politico ho invece apprezzato la sua

musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità". A dirlo il

presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando in Aula il

cantautore scomparso ieri.

La Russa è quindi tornato sulle polemiche sorte attorno al ricordo di Franco Baresi nei giorni scorsi. "Ho visto che qualcuno si è lamentato perchè ho privilegiato il ruolo di capitano della Nazionale" di Baresi "anzichè di capitano del Milan. A me sembrava che fosse un motivo di omaggio mettere al Senato il suo ricordo in capo a tutti i tifosi del calcio e di qualunque squadra. Ma se i tifosi del Milan vogliono che lo ricordi anche come capitano del Milan non ho motivo di non farlo, anche perchè in famiglia sono pieno di milanisti".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).