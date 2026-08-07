La Russa ricorda Guccini “Ha accompagnato con la sua musica intere generazioni”
ROMA (ITALPRESS) - "Mi fa piacere ricordare la commossapartecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini, che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni interegenerazioni di giovan...
ROMA (ITALPRESS) - "Mi fa piacere ricordare la commossa
partecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini, che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere
generazioni di giovani. E io che ho rispettato, ma non condiviso,
alcune sue idee di tipo politico ho invece apprezzato la sua
musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità". A dirlo il
presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando in Aula il
cantautore scomparso ieri.
La Russa è quindi tornato sulle polemiche sorte attorno al ricordo di Franco Baresi nei giorni scorsi. "Ho visto che qualcuno si è lamentato perchè ho privilegiato il ruolo di capitano della Nazionale" di Baresi "anzichè di capitano del Milan. A me sembrava che fosse un motivo di omaggio mettere al Senato il suo ricordo in capo a tutti i tifosi del calcio e di qualunque squadra. Ma se i tifosi del Milan vogliono che lo ricordi anche come capitano del Milan non ho motivo di non farlo, anche perchè in famiglia sono pieno di milanisti".
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
- https://www.italpress.com/la-russa-ricorda-guccini-ha-accompagnato-con-la-sua-musica-intere-generazioni/
Verificato il: 07 agosto 2026