La Roma Costruzioni sostiene il “Campo Italia Giovani Disabili” a Linguaglossa

Linguaglossa.La Roma Costruzioni conferma il proprio impegno nel sociale aderendo con entusiasmo al progetto “Campo Italia Giovani Disabili”, promosso dal Lions Club International – MD 108 Italy. L’azienda, guidata dal Dott. Giuseppe Romano, ha offerto un contributo concreto alla realizzazione del campo, ospitato nel Comune di Linguaglossa, in provincia di Catania.

Il progetto, di forte valore umano e sociale, prevede settimane di attività inclusive e scambi culturali tra giovani con disabilità provenienti da diverse nazioni, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e la crescita personale in un contesto internazionale.

“Sono davvero felice che l’azienda che rappresento sia stata coinvolta pienamente in un’iniziativa così significativa – ha dichiarato Giuseppe Romano, recentemente nominato Delegato del Comitato Rapporti con le Associazioni Imprenditoriali Siciliani –. La nostra missione coincide con quella dei Lions: servire la comunità, promuovere l’inclusione e offrire opportunità a chi ne ha più bisogno”.

Il “Campo Italia” rappresenta un esempio concreto di come collaborazione e solidarietà possano creare esperienze di valore per le nuove generazioni, in particolare per i giovani con disabilità.