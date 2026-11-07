SERIE B2 FEMMINILE La prima trasferta stagionale sorride alla Nuova Città di Gela: tris giallorosso all’Aquila Bronte

La Nuova Città di Gela sale a quota sei punti in graduatoria e scaccia via il momento negativo con una vittoria convincente ma soprattutto incoraggiante.

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela ritrova autorevolmente il sorriso: Aquila Bronte ko a domicilio per 3-0 sotto i colpi delle giallorosse, concentrate e determinate dall’inizio alla fine del match.

I punteggi dei tre parziali di 25-10, 25-14 e 25-14 denotano un dominio netto da parte di Giulia De Luca e compagne, che trovano i primi punti fuori casa della propria stagione superando il fanalino di coda del girone. La Nuova Città di Gela sale a quota sei punti in graduatoria e scaccia via il momento negativo con una vittoria convincente ma soprattutto incoraggiante.