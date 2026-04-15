La prima copia del romanzo in greco di Silvana Grasso donata al Sindaco

La domenica vestivi di rosso donata al Sindaco. "Grazie per questo dono, per me è un onore".

Gela. “Questa mattina, con orgoglio, ho ricevuto la prima copia del romanzo tradotto in Greco della immensa professoressa Silvana Grasso. Per me, per noi, non è solo la professoressa Grasso, è di più .

È ingegno, è donna di grande acume e cultura ma soprattutto, cittadina onoraria gelese che mai ha dimenticato la propria Gela.



…e Gela, non ha mai smesso di essere orgogliosa di lei.

Grazie, per questo dono, per me è un onore”.

Lo ha dichiarato il Sindaco Terenziano di Stefano che questa mattina ha ricevuto la prima copia del secondo romanzo in greco “La domenica vestivi di rosso”, pubblicato in Italia da Marsilio. Un romanzo cui la scrittrice di Giarre ma cittadina onoraria gelese è legatissima, perché racconta molto della sua infanzia. L’essere letta e tradotta in greco è motivo di grande orgoglio anche per Gela e la dedica che Silvana Grasso ha voluto rivolgere, attraverso il dono della prima copia, al Sindaco Terenziano di Stefano come simbolo di tutta la comunità gelese, non fa che rafforzare il legame con la città.

Il romanzo di Silvana Grasso e la preziosa prima copia saranno presentati in un apposito e successivo evento.



