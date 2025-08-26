La Pinacoteca Comunale di Gela intitolata ad Antonio Occhipinti

Venerdì 29 agosto 2025, alle ore 19:00, la Pinacoteca Comunale di Viale Mediterraneo sarà ufficialmente intitolata al grande maestro

Gela. La città si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi più illustri protagonisti del panorama artistico: Antonio Occhipinti. Venerdì 29 agosto 2025, alle ore 19:00, la Pinacoteca Comunale di Viale Mediterraneo sarà ufficialmente intitolata al grande maestro, in una cerimonia organizzata dal Comune di Gela in collaborazione con il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo”.



L’evento vedrà la partecipazione di numerose autorità cittadine. Interverranno:

Terenziano Di Stefano, sindaco di Gela, Peppe Di Cristina, assessore alla Cultura, Paola Giudice, presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Giorrannello, consigliere comunale, Emanuele Zuppardo, dell’Associazione Culturale “S. Zuppardo”



La scelta di intitolare la Pinacoteca Comunale ad Antonio Occhipinti nasce dalla volontà di riconoscere il valore di un artista che ha saputo raccontare, con la forza dei suoi colori e delle sue forme, l’anima della città e le radici culturali del territorio.

Un atto di memoria e gratitudine che non vuole solo celebrare il passato, ma anche trasmettere alle nuove generazioni un’eredità di bellezza e impegno culturale.

Con questo gesto, Gela rafforza il legame tra la comunità e il suo patrimonio artistico, confermando la Pinacoteca come punto di riferimento per l’arte e la cultura del territorio.