La patrona Maria d'Alemanna tra migliaia di fedeli, al via la processione

Gela. La città abbraccia la patrona Maria d'Alemanna. È iniziata la tradizionale e molto sentita processione, che attraverserà le vie cittadine. L'effigie ha lasciato la chiesa Madre e la devozione è enorme. Tanti rientrano in città proprio per partecipare ai festeggiamenti in suo onore. Anche quest'anno sono migliaia i fedeli che si stanno radunando. Il corteo giungerà anche in ospedale, per una sosta a testimonianza della vicinanza ai malati. Molti fedeli si rivolgono a Maria d'Alemanna per chiedere sostegno e vicinanza.