La passione per la moto e il tragico schianto: Fabio è un'altra giovane vita spezzata

Gela. La passione per la moto e per lo sport e la cura del corpo contraddistinguevano da sempre la sua giovane vita. Fabio Toscano è drammaticamente morto questa mattina proprio mentre era in sella alla sua Honda. La ricostruzione dell'accaduto è in corso. Le conseguenze riportate si sono rivelate fatali. Tra i primi a intervenire, il sindaco Terenziano Di Stefano che gli ha subito praticato un massaggio cardiaco. La corsa in ospedale, su un'ambulanza, non gli ha salvato la vita. Fabio se ne va a neanche trent'anni, lasciando nel dramma la famiglia e i tanti che lo conoscevano e condividevano le sue passioni. Morto prematuramente come il quindicenne Walter Di Liberto che a gennaio ha perso la vita, anche lui a causa di un incidente in moto: enorme passione che catalizzava le sue attenzioni. Lo scorso anno, nella zona ex Asi, fu Andrea Bevelacqua a rimanere vittima di un incidente mortale. Era in sella a una moto da cross. Nel tratto del lungomare che oggi è stato fatale a Fabio Toscano, in passato ci sono stati altri gravissimi sinistri, anche mortali. Tutte vite strappate ai loro affetti.