La Nuova Città di Gela riceve l’Alus Volley per mantenere il primato e l’imbattibilità
L’Ecoplast Volley dovrà invece fronteggiare il Giavì Pedara nella tana nemica.
A cura di Giovanni Indovina
01 novembre 2025 17:15
Gela. Quarto confronto stagionale per l’Ecorigen Nuova Città di Gela, ancora imbattuta nel girone L dopo un avvio di campionato praticamente privo di sbavature. Le giallorosse, domani al PalaLivatino, si scontreranno con l’Alus Volley di Acicastello per consolidare nuovamente il primato e cercare la vittoria numero quattro in altrettanti incontri nel prestigioso torneo di Serie B2. Occhi puntati anche sulla sfida fra Panormus Terrasini ed Orlandina Volley, capolista del girone al pari dell’organico gelese.
L’Ecoplast Volley, invece, sarà ospite del Giavì Pedara per dare continuità all’autoritario successo ottenuto sabato scorso al cospetto del Modica.