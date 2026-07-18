La nave arcaica nell'insegna donata dal Lions Club Host, vasi di ceramica per villa e orto Pasqualello

I due service, riferisce l’ing. Luigi Tandurella, hanno come scopo la promozione ambientale e turistica della città quale strumento d’interazione tra pubblico e volontariato

Gela. Consegnata stamane dal Lions Club Gela Host l’insegna che riproduce la triremi greca collocata nella rotonda lungo la s.s.115 all’ingresso di Macchitella. L’iniziativa, voluta dal presidente per l’a.s 2025/2026 ing Luigi Tandurella, vuole promuovere la città con i suoi beni archeologici. Le tabelle toponomastiche poste nelle vicinanze indicano il tragitto per raggiungere il nuovo museo dei relitti greci. Alla presenza del sindaco Terenziano Di Stefano, dell’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio e del neo presidente ing Nuccio Cannizzaro sono stati consegnati inoltre 14 vasi di ceramica tipo Caltagirone che saranno collocati tra la villa comunale e l’orto Pasqualello a lavori ultimati. I due service, riferisce l’ing. Luigi Tandurella, hanno come scopo la promozione ambientale e turistica della città quale strumento d’interazione tra pubblico e volontariato.