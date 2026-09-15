La musica accende la nave di Gela

“Note al Museo” è la rassegna iniziata la scorsa settimana, promossa da BEMA S.r.l che si terrà in città fino al Concerto di Capodanno per riportare ancora una volta i riflettori sul Museo della Nave.

Gela. Musica, luce e archeologia si sono incontrate al Museo della Nave di Gela per il primo appuntamento di “Note al Museo & Pillole di Mare”, la rassegna promossa da BEMA S.r.l., con l’obiettivo di trasformare uno dei luoghi simbolo del patrimonio archeologico cittadino in uno spazio vivo di cultura e partecipazione.

Con l’esibizione del Four Quartet, la musica è entrata negli spazi che custodiscono la grande Nave arcaica, creando un’atmosfera suggestiva. Ma la prima serata è stata soprattutto il punto di partenza di un progetto più ampio: riportare periodicamente i riflettori sulla Nave di Gela e avvicinare il pubblico al patrimonio archeologico attraverso la musica e nuovi linguaggi.

A seguire direttamente il progetto sono stati Giovanni Scaglione ed Emanuela Pace, impegnati nella realizzazione della rassegna e negli aspetti organizzativi. Alla riuscita dell’evento hanno contribuito Zaira Granvillano, per comunicazione e grafica, e la direttrice artistica Matilde Casciana, anche presentatrice della serata. Il progetto nasce da un’idea di Vincenzo Casciana. Prezioso anche il contributo dei venti studenti del Liceo Classico di Gela, impegnati volontariamente nell’accoglienza del pubblico, e del Parco Archeologico di Gela, del direttore Ennio Turco e dei suoi dipendenti.

Il percorso di Note al Museo è già pronto a proseguire con un cartellone che accompagnerà il pubblico fino al nuovo anno. Il prossimo appuntamento sarà domenica 27 settembre, con il jazz di Francesco Cafiso e Marco Grillo. Ogni serata avrà una propria identità, ma un unico obiettivo: riportare il pubblico al Museo della Nave. Il cartellone proseguirà fino al Concerto di Capodanno unendo musica e cultura.

I biglietti sono acquistabili su iTicket. Per calendario, aggiornamenti e informazioni è possibile seguire le pagine ufficiali di Note al Museo su Instagram e Facebook.

Il percorso è appena iniziato: portare la musica dentro il museo e, attraverso la musica, riportare il museo dentro la vita della città.