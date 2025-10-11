La mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” fa tappa a Chicago

Tappa statunitense per la mostra "Palermo rifiorisce con Santa Rosalia" con l'inaugurazione a Chicago

CHICAGO (USA) (ITALPRESS) – Tappa statunitense per la mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” con l’inaugurazione a Chicago, alla presenza del vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella e del Console generale d’Italia Mario Alberto Bartoli. L’evento si è svolto all’interno dei saloni della sede della Contea di Cook, nella centralissima Delay Plaza. L’evento, molto partecipato dalla comunità Italo-americana, è stato realizzato in collaborazione con il Joint civic committee italian americans di Chicago, che organizza anche la parata del Columbus Day, guidato da Ron Onesti e Marianna Gullo, con l’Associazione nazionale Città Gemelle di Termini Imerese, in stretta collaborazione con l’italian Sister Cities di Elk Grove Village e alla presenza dei rappresentanti della Fondazione “Il turismo delle radici”. Domenica la mostra si trasferirà nei locali del Chicago cultural center, dove resterà visitabile per due settimane.

“Si tratta di una tappa fondamentale nel percorso internazionale della nostra Santa patrona – commenta l’assessore alla Cultura e vicesindaco Giampiero Cannella -. Negli Stati Uniti, ed a Chicago in particolare, vivono migliaia di siciliani che hanno già mostrato un grande e commovente entusiasmo per questa iniziativa. Un evento che rinsalda il legame con la terra dalla quale sono partiti, ma che allo stesso tempo interessa e incuriosisce anche i cittadini statunitensi, affascinati dalla storia e dalla figura di Santa Rosalia”.

